Угроза: ведущие специалисты по искусственному интеллекту призвали запретить боевых роботов

Ведущие специалисты в области робототехники и искусственного интеллекта обратились с призывом запретить создание и использование "автономного оружия" — систем вооружения, действующих без контроля со стороны человека и потенциально способных самостоятельно принимать решение о жизни и смерти. Разработка таких вооружений пересекает очевидную моральную грань, уверены авторы обращения, пишет The Guardian.
Письмо с таким призывом ученые адресовали премьер-министру Канады Джастину Трюдо и премьер-министру Австралии Малкольму Тернбуллу накануне встречи ООН по вопросам вооружений. Среди авторов обращения профессор искусственного интеллекта в Университете Нового Южного Уэльса Тоби Уолш, выдающийся специалист в области искусственных нейросетей и машинного обучения Джеффри Хинтон и профессор этики, права и технологий в Университете Оттавы Йен Керр.
"Если они будут развиваться, они сделают вооруженные конфликты масштабнее, чем когда-либо прежде, и в разы быстрее, чем люди способны осознать, — говорится в письме ученых. – Смертельным следствием этого станет то, что машины, а не люди, будут определять, кому жить и кому умирать".
В августе ряд ученых, работающих в области искусственного интеллекта, уже обратился в ООН с требованием остановить гонку вооружений в области "автономного оружия". Они утверждали, что она приведет к "третьей революции в военном деле" после изобретения пороха и ядерного оружия.
Специалисты уверены, что сейчас военные являются одним из крупнейших спонсоров исследований в области искусственного интеллекта, и, хотя такие технологии могут быть использованы для создания роботов для разминирования или беспилотных транспортных аппаратов, полностью автоматизированное наступательное вооружение станет эффективным средством массового уничтожения. По сравнению с ядерным оружием оружие с вооружение на основе искусственного интеллекта, вероятно, будет дешевым и простым, поэтому оно легко найдет путь черный рынок оружия.
Один программист сможет контролировать целые армии. Роботы станут идеальным оружием для подавления гражданского населения. В отличие от людей, которые должны решиться на то, чтобы совершить зверства, это будет холодное, вычисляющее оружие, которое будет делать то, на что его запрограммировали, пишет polit.ru.
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