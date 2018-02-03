Украина резко нарастила экспорт шмелей в ЕС

Аграрии Незалежной на экспорте насекомых заработали более $307 тыс. По оценкам экспертов, средняя стоимость килограмма шмелей составляет $4,2.

Три четверти поставок пришлись на страны Европы, еще одна четверть — на страны СНГ.

Эксперты также обращают внимание на сокращение импорта шмелей, которые используются для естественного опыления сельхозкультур. Украина в минувшем году приобрела 10,1 т насекомых, что на 1% меньше, чем в 2016 году.