Улюкаеву дали 8 лет строгого режима

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Бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева приговорили к 8 годам колонии строгого режима.

Алексей Улюкаев.
Алексей Улюкаев. Фото: kremlin.ru.

Улюкаева признали виновным в получении взятки 2 миллиона долларов, которую он якобы потребовал от главы "Роснефти" Игоря Сечина, сообщает Meduza.

Обвинение просило приговорить Улюкаева к 10 годам колонии строгого режима со штрафом 500 миллионов рублей.

Напомним, Алексея Улюкаева задержали в ноябре 2016 года по обвинению в получении взятки в размере $2 млн за положительную оценку, позволившую "Роснефти" заключить сделку по покупке госпакета "Башнефти".

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