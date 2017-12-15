Улюкаеву дали 8 лет строгого режима

Бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева приговорили к 8 годам колонии строгого режима.
Улюкаева признали виновным в получении взятки 2 миллиона долларов, которую он якобы потребовал от главы "Роснефти" Игоря Сечина, сообщает Meduza.
Обвинение просило приговорить Улюкаева к 10 годам колонии строгого режима со штрафом 500 миллионов рублей.
Напомним, Алексея Улюкаева задержали в ноябре 2016 года по обвинению в получении взятки в размере $2 млн за положительную оценку, позволившую "Роснефти" заключить сделку по покупке госпакета "Башнефти".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.