Улюкаеву дали 8 лет строгого режима

Улюкаева признали виновным в получении взятки 2 миллиона долларов, которую он якобы потребовал от главы "Роснефти" Игоря Сечина, сообщает Meduza.

Обвинение просило приговорить Улюкаева к 10 годам колонии строгого режима со штрафом 500 миллионов рублей.

Напомним, Алексея Улюкаева задержали в ноябре 2016 года по обвинению в получении взятки в размере $2 млн за положительную оценку, позволившую "Роснефти" заключить сделку по покупке госпакета "Башнефти".