Умер актер из сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Бандитский Петербург"

Леониду Неведомскому было 78 лет. Он сыграл более 40 ролей на сцене БДТ и больше 100 — в кино. Народную известность Неведомскому принесли роли в фильмах Ильи Авербаха — "Степень риска" и "Монолог". Актер снимался в телесериалах "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Агент национальной безопасности" и многих других.

В театре отмечают, что в последние годы состояние здоровья не позволяло Леониду Неведомскому активно участвовать в жизни театра. Но артист продолжал выходить на сцену в спектаклях БДТ.