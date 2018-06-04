Умер актер из сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Бандитский Петербург"

Скончался известный актёр театра и кино, народный артист России Леонид Неведомский. Об этом сообщили на сайте театра. Он больше 50 лет служил в Большом драматическом театре им. Товстоногова (БДТ) в Петербурге.
Леониду Неведомскому было 78 лет. Он сыграл более 40 ролей на сцене БДТ и больше 100 — в кино. Народную известность Неведомскому принесли роли в фильмах Ильи Авербаха — "Степень риска" и "Монолог". Актер снимался в телесериалах "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Агент национальной безопасности" и многих других.
В театре отмечают, что в последние годы состояние здоровья не позволяло Леониду Неведомскому активно участвовать в жизни театра. Но артист продолжал выходить на сцену в спектаклях БДТ.
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