Умер автор крылатой фразы "Барнаул — столица мира"

Сегодня, 11:17.
Культура

В Барнауле умер известный музыкант, преподаватель и писатель Сергей Орехов. Сергей Михайлович был известен как один из организаторов фестиваля Because of the Beatles, а также один из соавторов иронического детектива "Барнаул — столица мира", который он написал вместе с братом Николаем в 1998 году.

Михаил Смолянников и Сергей Орехов (справа).
Михаил Смолянников и Сергей Орехов (справа). Фото: vk.com/because_beatles.

Прощание с Сергеем Ореховым прошло 22 марта.

Справка

Сергей Орехов. Фестиваль "Because of the Beatles" на Алтае.
Сергей Орехов. Фестиваль "Because of the Beatles" на Алтае.

Сергей Орехов занимался преподавательской деятельностью, воспитав множество гитаристов. С 70-х годов прошлого века он выступал в различных барнаульских группах, ставил рок-мюзиклы. В 1986 году он создал барнаульский рок-клуб и был его первым президентом.

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