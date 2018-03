Умер автор крылатой фразы "Барнаул — столица мира"

В Барнауле умер известный музыкант, преподаватель и писатель Сергей Орехов. Сергей Михайлович был известен как один из организаторов фестиваля Because of the Beatles, а также один из соавторов иронического детектива "Барнаул — столица мира", который он написал вместе с братом Николаем в 1998 году.

Прощание с Сергеем Ореховым прошло 22 марта. Справка Сергей Орехов занимался преподавательской деятельностью, воспитав множество гитаристов. С 70-х годов прошлого века он выступал в различных барнаульских группах, ставил рок-мюзиклы. В 1986 году он создал барнаульский рок-клуб и был его первым президентом.