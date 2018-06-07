Умерла режиссер Кира Муратова

Известный режиссер, сценарист и актриса Кира Муратова умерла на 84-м году жизни. О смерти сообщает издание Buro 24/7 со ссылкой на супруга Муратовой Евгения Голубенко.
Кира Муратова родилась в Румынии в 1934 году. В 1959 году она окончила режиссерский факультет ВГИКа, где училась в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Ззатем работала на Одесской киностудии и "Ленфильме".
На ее счету два десятка фильмов. Среди них — "Короткие встречи", "Долгие проводы", "Астенический синдром", "Три истории", "Настройщик", "Мелодия для шарманки" и другие. По мнению коллег, Муратова была ярчайшим режиссером своего поколения и отличалась неповторимым стилем. Ее картина "Астенический синдром" в 1990 году получила Гран-при Берлинского кинофестиваля. Фильм "Настройщик" показывали в рамках Венецианского кинофестиваля.
В картинах Киры Муратовой снимались Олег Табаков, Георгий Делиев, Нина Русланова и Рената Литвинова.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.