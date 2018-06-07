Умерла режиссер Кира Муратова

Кира Муратова родилась в Румынии в 1934 году. В 1959 году она окончила режиссерский факультет ВГИКа, где училась в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Ззатем работала на Одесской киностудии и "Ленфильме".

На ее счету два десятка фильмов. Среди них — "Короткие встречи", "Долгие проводы", "Астенический синдром", "Три истории", "Настройщик", "Мелодия для шарманки" и другие. По мнению коллег, Муратова была ярчайшим режиссером своего поколения и отличалась неповторимым стилем. Ее картина "Астенический синдром" в 1990 году получила Гран-при Берлинского кинофестиваля. Фильм "Настройщик" показывали в рамках Венецианского кинофестиваля.

В картинах Киры Муратовой снимались Олег Табаков, Георгий Делиев, Нина Русланова и Рената Литвинова.