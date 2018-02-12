Ургант отказался сниматься в новых "Гардемаринах"

— Я хочу увидеть Ванечку Урганта в историческом костюме, в сложной драматической роли. В "Ёлках" он уже наигрался. Получается у него хорошо, но надо же пробовать что-то новое. Так что жду вас в новых "Гардемаринах", напишем какого-нибудь интересного персонажа.