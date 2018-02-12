Ургант отказался сниматься в новых "Гардемаринах"

Телеведущий и актер Иван Ургант отказался от предложения режиссера Светланы Дружининой принять участие в съемках новой части сериал про гардемаринов, сообщает Life.ru.
Предложение Дружинина сделала шоумену во время съемок передачи "Смак" на "Первом канале".
Светлана Дружинина,
кинорежиссер, актриса:
— Я хочу увидеть Ванечку Урганта в историческом костюме, в сложной драматической роли. В "Ёлках" он уже наигрался. Получается у него хорошо, но надо же пробовать что-то новое. Так что жду вас в новых "Гардемаринах", напишем какого-нибудь интересного персонажа.
Ургант решил отшутиться, сказав, что его внешность не подходит для исторического персонажа и в такой роли он будет выглядеть смешно.
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