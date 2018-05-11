В алтайском городе с крыши многоэтажки упала часть карниза. Фото: Мария Мещерякова в vk.com/incident_22. В алтайском городе с крыши многоэтажки упала часть карниза. Фото: Мария Мещерякова в vk.com/incident_22.

ЧП произошло в пятиэтажном здании на улице Липового,76. В пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю altapress.ru рассказали, что с крыши на козырек упал фрагмент карниза. Никто не пострадал. Сейчас муниципальные власти решают эту проблему.

Напомним, недавно в бийском бассейне "Дельфин" обвалилась часть потолочной конструкции. Обломок порвал натяжной потолок и упал в воду.