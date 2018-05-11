В Бийске 10 мая у здания осыпалась часть крыши. На землю упали камни и арматура, сообщают очевидцы в группе "Инцидент Бийск".
В алтайском городе с крыши многоэтажки упала часть карниза. Фото: Мария Мещерякова в vk.com/incident_22.
В алтайском городе с крыши многоэтажки упала часть карниза. Фото: Мария Мещерякова в vk.com/incident_22.
ЧП произошло в пятиэтажном здании на улице Липового,76. В пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю altapress.ru рассказали, что с крыши на козырек упал фрагмент карниза. Никто не пострадал. Сейчас муниципальные власти решают эту проблему.
Напомним, недавно в бийском бассейне "Дельфин" обвалилась часть потолочной конструкции. Обломок порвал натяжной потолок и упал в воду.
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