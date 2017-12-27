В Алтайском крае бухгалтер и кладовщик "получали" зарплаты уволенных сотрудников

Главный бухгалтер и кладовщик предприятия "Кооператор" под видом выдачи зарплаты уволенным сотрудникам перечисляли деньги на свои банковские счета. Они похитили более 56 тыс. рублей.

Кроме того, главный бухгалтер, воспользовавшись ключом доступа к счетам предприятия, украла 151 тыс. рублей.

Бухгалтера приговорили к трем годам лишения свободы условно и штрафу 15 тыс. рублей. Кладовщика оштрафовали на 5 тыс. рублей и приговорили к двум годам лишения свободы условно.