В Алтайском крае бухгалтер и кладовщик "получали" зарплаты уволенных сотрудников

В Алтайском крае суд признал главного бухгалтера и кладовщика виновными в хищении денег предприятия, сообщает краевая прокуратура.
Главный бухгалтер и кладовщик предприятия "Кооператор" под видом выдачи зарплаты уволенным сотрудникам перечисляли деньги на свои банковские счета. Они похитили более 56 тыс. рублей.
Кроме того, главный бухгалтер, воспользовавшись ключом доступа к счетам предприятия, украла 151 тыс. рублей.
Бухгалтера приговорили к трем годам лишения свободы условно и штрафу 15 тыс. рублей. Кладовщика оштрафовали на 5 тыс. рублей и приговорили к двум годам лишения свободы условно.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.