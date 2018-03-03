В Алтайском крае директор соцслужбы начислил своей жене больше 170 тысяч рублей

Директор учреждения нанял свою жену в качестве уборщицы служебных помещений. Он утверждал табели учета рабочего времени, содержащие сведения о выходе на работу своей супруги. На основании этих бумаг женщине выплачивалась заработная плата.

Проверка показала,что фактически женщина не работала. При этом директор даже поощрил свою супругу премией в 40 тысяч рублей якобы за выполненные высокие показатели в работе в 2017 году.

Всего с 2016 по 2017 год из бюджета Алтайского края незаконно получили больше 170 тысяч рублей.