В Алтайском крае главу администрации сельсовета обвиняют в присвоении бюджетных денег

В Алтайском крае завершили расследование уголовного дела в отношении главы администрации одного из сельсоветов Усть-Калманского района. Мужчину обвиняют в присвоении более 70 тысяч рублей, сообщает СУ СКР региона.
По данным следствия, в течение 2017 года глава администрации много раз предоставлял в бухгалтерию сельсовета подложные товарные чеки в подтверждение авансового отчета для возмещения денег. Средства он якобы тратил приобретение различных товаров, которые на самом деле не покупал.
— Полученные денежные средства, принадлежащие муниципальному образованию, он обращал в свою пользу, — отмечают в ведомстве.
Администрации сельсовета был причинен имущественный ущерб более 70 тысяч рублей.
Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.
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