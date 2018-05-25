В Алтайском крае главу администрации сельсовета обвиняют в присвоении бюджетных денег

По данным следствия, в течение 2017 года глава администрации много раз предоставлял в бухгалтерию сельсовета подложные товарные чеки в подтверждение авансового отчета для возмещения денег. Средства он якобы тратил приобретение различных товаров, которые на самом деле не покупал.

— Полученные денежные средства, принадлежащие муниципальному образованию, он обращал в свою пользу, — отмечают в ведомстве.

Администрации сельсовета был причинен имущественный ущерб более 70 тысяч рублей.

Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.