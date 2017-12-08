В Алтайском крае мужчина облил жену кипятком за отказ отдать бутылку водки

Сегодня, 21:23.
Происшествия

В селе Карабинка Солтонского района мужчина причинил супруге тяжкий вред здоровью. Сельчанин облил женщину кипятком, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Кипяток, чайник.
Кипяток, чайник. Фото: Открытые источники в Интернете (СС0).

Женщина не хотела отдавать супругу бутылку водки. Тогда мужчина схватил чайник и облил жену кипятком. Она сильно пострадала, но решила лечиться сама. Когда через несколько дней пострадавшей не стало лучше, она пошла в больницу. Женщину госпитализировали. Выяснилось, что пострадавшая получила ожоги 2-й и 3-й степени.

Полицейские возбудили уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит лишние свободы от двух до восьми лет.

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