В Алтайском крае мужчина облил жену кипятком за отказ отдать бутылку водки

В селе Карабинка Солтонского района мужчина причинил супруге тяжкий вред здоровью. Сельчанин облил женщину кипятком, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Женщина не хотела отдавать супругу бутылку водки. Тогда мужчина схватил чайник и облил жену кипятком. Она сильно пострадала, но решила лечиться сама. Когда через несколько дней пострадавшей не стало лучше, она пошла в больницу. Женщину госпитализировали. Выяснилось, что пострадавшая получила ожоги 2-й и 3-й степени.
Полицейские возбудили уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит лишние свободы от двух до восьми лет.
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