В Алтайском крае мужчина облил жену кипятком за отказ отдать бутылку водки

Женщина не хотела отдавать супругу бутылку водки. Тогда мужчина схватил чайник и облил жену кипятком. Она сильно пострадала, но решила лечиться сама. Когда через несколько дней пострадавшей не стало лучше, она пошла в больницу. Женщину госпитализировали. Выяснилось, что пострадавшая получила ожоги 2-й и 3-й степени.

Полицейские возбудили уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит лишние свободы от двух до восьми лет.