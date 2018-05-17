В Алтайском крае мужчина сломал родственнику несколько ребер, чтобы привести его в чувство

В Красногорском районе полицейские задержан мужчину, которого подозревают в причинение тяжкого вреда здоровью родственнику, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.
По предварительной информации, к сельчанину в гости приехал родственник из Республики Алтай. Мужчины выпивали в баре, а потом пошли домой. Потерпевший был сильно пьян, устал и лег на дороге. Его родственник, чтобы привести в чувство, несколько раз ударил ногой по туловищу.
Мужчину доставили в больницу с переломом ребер, а также другими повреждениями внутренних органов. Сельчанин рассказал, что получил травмы из-за падения.
Полицейские возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит лишение свободы до 8 лет.
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