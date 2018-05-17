В Алтайском крае мужчина сломал родственнику несколько ребер, чтобы привести его в чувство

По предварительной информации, к сельчанину в гости приехал родственник из Республики Алтай. Мужчины выпивали в баре, а потом пошли домой. Потерпевший был сильно пьян, устал и лег на дороге. Его родственник, чтобы привести в чувство, несколько раз ударил ногой по туловищу.

Мужчину доставили в больницу с переломом ребер, а также другими повреждениями внутренних органов. Сельчанин рассказал, что получил травмы из-за падения.

Полицейские возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит лишение свободы до 8 лет.