В Алтайском крае мужчина взломал три двери и украл больше 30 телефонов.

По предварительной информации, в ночь на второе октября в селе Староалейское мужчина 1991 года рождения взломал три входных двери и проник в магазин электроники. Он украл 33 сотовых телефона и 12 тысяч рублей. Общая сумму ущерба, которую мужчина причинил владельцам магазина, составила 130 тысяч рублей.

Полицейские изъяли дома у мужчины 14 телефонов. Он рассказал, что сбыл три телефона в Барнауле, а 16 выбросил в реку Алей. Похищенные деньги мужчина потратил.

Против мужчины возбудили уголовное дело. Он не стал отрицать свою вину.