В Алтайском крае мужчина взломал три двери и украл больше 30 телефонов

Сегодня, 06:20.
Происшествия

В Третьяковском районе полицейские задержали мужчину по подозрению в краже из магазина 33 сотовых телефонов и 12 тысяч рублей, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

В Алтайском крае мужчина взломал три двери и украл больше 30 телефонов.
В Алтайском крае мужчина взломал три двери и украл больше 30 телефонов. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.

По предварительной информации, в ночь на второе октября в селе Староалейское мужчина 1991 года рождения взломал три входных двери и проник в магазин электроники. Он украл 33 сотовых телефона и 12 тысяч рублей. Общая сумму ущерба, которую мужчина причинил владельцам магазина, составила 130 тысяч рублей.

Полицейские изъяли дома у мужчины 14 телефонов. Он рассказал, что сбыл три телефона в Барнауле, а 16 выбросил в реку Алей. Похищенные деньги мужчина потратил.

Против мужчины возбудили уголовное дело. Он не стал отрицать свою вину.

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