В Алтайском крае на Оби стартовала речная навигация.

Чтобы движение судов стало возможным, замерили глубины для установки буев, за которые речной транспорт не может выходить, установили береговые знаки, чтобы капитаны смогли ориентироваться во время движения. В ведомстве отмечают, что также предприняли все меры, связанные с обеспечением безопасности пассажиров на борту.

По словам Константина Морозова, начальника авиационного и речного сектора Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, стоимость проезда на речном транспорте осталась на уровне прошлого года. Кроме того, на пассажирских линиях сохранили льготы для тружеников тыла, ветеранов труда и реабилитированных.