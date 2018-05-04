В Алтайском крае на Оби стартовала речная навигация.

В Алтайском крае на Оби начался сезон пассажирской навигации. Уже запустили суда в села Рассказиха, Бобровка, Кокуйское, Зеленый Клин. Кроме того, работают два прогулочных маршрута, сообщает региональное Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства.
Чтобы движение судов стало возможным, замерили глубины для установки буев, за которые речной транспорт не может выходить, установили береговые знаки, чтобы капитаны смогли ориентироваться во время движения. В ведомстве отмечают, что также предприняли все меры, связанные с обеспечением безопасности пассажиров на борту.
По словам Константина Морозова, начальника авиационного и речного сектора Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, стоимость проезда на речном транспорте осталась на уровне прошлого года. Кроме того, на пассажирских линиях сохранили льготы для тружеников тыла, ветеранов труда и реабилитированных.
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