На дороге в Алтайском крае нашли замерзающего раздетого мужчину

В Алтайском крае машинист поезда увидел замерзающего мужчину на железнодорожных путях маршрута Красный Боец-Безменово. Об этом сообщила пресс-служба алтайского ЛУ МВД России.
Прибывшие на место полицейские увидели 37-летнего мужчину рядом с путями. На нем не было верхней одежды. Мужчине требовалась помощь медиков: он отморозил кисти рук и стопы, был слаб, не ориентировался в пространстве.
Сообщается, что пострадавший живет в Барнауле и находится в розыске. Мужчина рассказал, что хотел добраться в Новосибирск.
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