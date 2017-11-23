На дороге в Алтайском крае нашли замерзающего раздетого мужчину

Прибывшие на место полицейские увидели 37-летнего мужчину рядом с путями. На нем не было верхней одежды. Мужчине требовалась помощь медиков: он отморозил кисти рук и стопы, был слаб, не ориентировался в пространстве.

Сообщается, что пострадавший живет в Барнауле и находится в розыске. Мужчина рассказал, что хотел добраться в Новосибирск.