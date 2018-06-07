В Алтайском крае начался купальный сезон

Уже работают пляжи в Алтайском, Бийском, Кулундинском, Первомайском, Тюменцевском и Егорьевском районах.

В ведомстве отмечают, что специалисты проверили пляж "Солнечный" в Первомайском районе. Также заключение о соответствии требований выдали пляжу "Бирюзовая Катунь".

Всего в Алтайском крае в 2018 году планируют открыть 59 мест отдыха у воды.

Altapress.ru писал, что городской пляж в Барнауле хотят открыть после июньских праздников. Основные работы по подготовке пляжа уже выполнили: обустроили парковку, привели в порядок подъездные пути, вывезли мусор.