В Алтайском крае начался купальный сезон

Сегодня, 15:41.
Жизнь

В Алтайском крае стартовал пляжный сезон. В регионе уже работают 6 официальных открытых мест для купания, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Купальный сезон на городском пляже в Барнауле.
Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org.

Уже работают пляжи в Алтайском, Бийском, Кулундинском, Первомайском, Тюменцевском и Егорьевском районах.

В ведомстве отмечают, что специалисты проверили пляж "Солнечный" в Первомайском районе. Также заключение о соответствии требований выдали пляжу "Бирюзовая Катунь".

Всего в Алтайском крае в 2018 году планируют открыть 59 мест отдыха у воды.

Altapress.ru писал, что городской пляж в Барнауле хотят открыть после июньских праздников. Основные работы по подготовке пляжа уже выполнили: обустроили парковку, привели в порядок подъездные пути, вывезли мусор.

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