В Алтайском крае нарушитель прокатил инспектора на капоте.

Водителя остановили для проверки документов. Мужчина передал удостоверение в окно, выходить из автомобиля отказался, а потом решил уехать.

Полицейский попытался остановиться нарушителя и проехал на капоте несколько метров. Позже водителя задержали. Решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

К моменту публикации новости информация исчезла с сайта газеты "Новый путь".