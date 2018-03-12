В Алтайском крае нарушитель прокатил инспектора на капоте.

В селе Поспелиха 8 марта автомобилист прокатил сотрудника госавтоинспекции на капоте своей машины. Полицейский не пострадал, пишет газета "Новый путь".
Водителя остановили для проверки документов. Мужчина передал удостоверение в окно, выходить из автомобиля отказался, а потом решил уехать.
Полицейский попытался остановиться нарушителя и проехал на капоте несколько метров. Позже водителя задержали. Решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
К моменту публикации новости информация исчезла с сайта газеты "Новый путь".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.