Барнаульская нотариус похитила 38 млн рублей у 300 тысяч акционеров

В Барнауле осудили нотариуса, которая похитила 38 млн рублей, сообщает прокуратура Алтайского края.
По данным следствия, на депозитный счет перечислили около 48 млн рублей. Эти деньги требовались для совершения нотариальных действий. Средства планировали выплатить более чем 300 тысячам акционеров. Однако этого не произошло. Женщина похитила 38 млн.
Кража обнаружилась после того, как в полицию стали обращаться люди, не получившие свои деньги. Женщину лишили работы и поместили под домашний арест.
Бывшего нотариуса приговорили к 4 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
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