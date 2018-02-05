В Алтайском крае поблагодарили рубцовчан, которые спасли девочку, выброшенную из окна

В Рубцовске за спасение ребенка поблагодарили Дмитрия Малахова и Анастасию Алмаеву, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю. Напомним, 7 января около двух часов ночи, 26-летняя женщина выбросила из окна третьего этажа свою двухлетнюю дочь.
Дмитрий и Анастасия проходили мимо дома и увидели девушку, сидящую на подоконнике раскрытого окна на третьем этаже с ребенком на руках. Девушка была пьяна и громко кричала, что выбросит свою дочь из окна.
Дмитрий Малахов забрался на козырек магазина, расположенный под окном. Когда ребенок стал падать, мужчина успел его поймать. После этого молодые люди отнесли девочку в ближайший киоск, а также вызвали полицию и "скорую".
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