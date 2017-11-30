В Алтайском крае подростки вскрыли автомобиль и украли бинокль

В Бийске двое подростков взломали в автомобиль, припаркованный возле дома. Они обыскали салон и украли деньги и бинокль, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
В полицию обратился жилец одной из многоэтажек. Ночью мужчина вышел курить и увидел, что неизвестные взломали автомобиль и что-то ищут в машине.
Прибывшие полицейские не поймали злоумышленников на месте преступления, но собрали данные о подозреваемых. Их задержали недалеко от двора, в котором и стоял автомобиль.
Подростки признали свою вину. Они рассказали, что украли из автомобиля деньги и бинокль. Полицейские также выяснили, что несовершеннолетние связаны и с угоном другой машины.
Полицейские возбудили уголовные дела.
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