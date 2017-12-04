В Алтайском крае прогнозируют снег, мороз и смог

Ночью по краю температура составит -17…-22С, в отдельных районах -9…-14С. Днем -7…-12С,. Местами в южных районах -1…-6С. Ветер юго-западный, ночью 2-7 метров в секунду, днём 4-9 метров. В северных районах возможен небольшой снег. На дорогах гололедица.

В Барнауле ночью будет -18…-20С, днем -8…-10С. Ветер также юго-западный, ночью 2-7 метров в секунду, днём 4-9 метров. Осадков в городе не прогнозируют.

Воздух в городах края по-прежнему будет загрязнен. Концентрация опасных веществ довольно высокая и находится на особом контроле у МЧС. Предприятиям Барнаула и Бийска, автотранспорту рекомендуется продлить мероприятия по сокращению выбросов.