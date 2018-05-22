В Алтайском крае рабочие упали с вышки, один из них погиб

В Алтайском крае завершили расследование уголовного дела против 43-летнего жителя Первомайского района и 61-летнего жителя Алейского района. Они передвинули вышку, на которой были рабочие, сообщает СУ СКР региона.
По данным следствия 29 января в производственном помещении деревообрабатывающего комбината в Павловске четверо мужчин устанавливали системы электроснабжения. Для работ они использовали передвижную вышку.
— Двое из рабочих, находясь на площадке вышки на высоте более 7 метров, высказали намерение продолжить работу на рядом расположенном участке, в связи с чем оставшиеся внизу двое их напарников самонадеянно решили передвинуть ее. В нарушение требований соответствующих норм и правил безопасности они убрали опорную систему, обеспечивающую устойчивость конструкции и установили ее на колеса , — пишут в ведомстве
Вышка потеряла устойчивость и упала вместе с двумя рабочими. Один из пострадавших скончался на месте происшествия. Второй человек получил телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью.
Мужчины полностью признали свою вину. Их обвиняют в причинении смерти здоровью по неосторожности и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.
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