В Алтайском крае рабочие упали с вышки, один из них погиб

По данным следствия 29 января в производственном помещении деревообрабатывающего комбината в Павловске четверо мужчин устанавливали системы электроснабжения. Для работ они использовали передвижную вышку.

— Двое из рабочих, находясь на площадке вышки на высоте более 7 метров, высказали намерение продолжить работу на рядом расположенном участке, в связи с чем оставшиеся внизу двое их напарников самонадеянно решили передвинуть ее. В нарушение требований соответствующих норм и правил безопасности они убрали опорную систему, обеспечивающую устойчивость конструкции и установили ее на колеса , — пишут в ведомстве

Вышка потеряла устойчивость и упала вместе с двумя рабочими. Один из пострадавших скончался на месте происшествия. Второй человек получил телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью.

Мужчины полностью признали свою вину. Их обвиняют в причинении смерти здоровью по неосторожности и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.