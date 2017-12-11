В Алтайском крае создали сейсмическую шашку для поиска полезных ископаемых.

На олеумном заводе в Бийске специалисты создали сейсмическую шашку. Ее будут использовать для поиска полезных ископаемых, сообщают "Вести Алтай".
Сейсмическая шашка создает колебания земли. С ее помощью специалисты смогут проводить геодезическую разведку, чтобы узнать, нужно ли бурить скважину в том или ином месте.
Виктор Иванов, главный инженер Бийского олеумного завода, рассказал, что шашка не взрывает породу, а вызывает импульс, который, распространяясь, и дает информацию. На бийском заводе улучшили рецепт взрывчатого вещества и поместили его в специальный корпус.
Действие сейсмической шашки уже проверили на нескольких разрезах. В начале 2018 года 60 тонн новой продукции отгрузят заказчикам.
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