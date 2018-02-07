В Алтайском крае женщина грозилась сжечь магазин, если ей не заплатят 50 тысяч

Сегодня, 17:42.
Происшествия

Троицкий районный суд осудил местную жительницу за вымогательство, сообщает краевая прокуратура.

Суд.
Суд. Фото: открытые источники (CC0).

В ноябре 2017 года женщина в замке двери магазина оставила записку с требованием 50 тысяч рублей. На бумаге она также написала, что сожжет здание, если хозяева не заплатят.

Женщина совершила преступление в в период условно-досрочного освобождения. Суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы.

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