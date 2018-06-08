В Алтайском крае женщину обманули на 500 тысяч рублей после оформления кредита

Жительница Новоалтайска оформила кредитную карту, а через несколько дней потеряла полмиллиона рублей, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Женщина оформила в одном из банков кредитную карту на 500 тысяч рублей. Через два дня ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Мужчина рассказал, что во время заполнения анкеты произошла ошибка.
Потерпевшая продиктовала незнакомцу номер карты, а также коды, которые пришли на телефон. Получив эту информацию, злоумышленники сняли с карты полмиллиона рублей.
Полицейские изъяли из отделения банка компьютер, а также телефоны сотрудников офиса. Оперативники устанавливают, как данные клиента стали известны посторонним лицам. Злоумышленникам грозит лишение свободы до 6 лет.
Выяснилось, что номер, с которого звонил неизвестный, зарегистрирован на жителя одной из северокавказских республик.
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