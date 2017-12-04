В алтайском садоводстве мужчина убил знакомого лопатой

По данным следствия, мужчины поссорились в октябре в садоводстве "Березовая роща". Оно находится в Горно-Алтайске. В ходе конфликта злоумышленник ударил знакомого лопатой по голове и туловищу. От полученных травм мужчина скончался.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Если обвиняемого признают виновным, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.