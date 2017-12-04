В алтайском садоводстве мужчина убил знакомого лопатой

Сегодня, 20:47.
Происшествия

В Горно-Алтайске закончили расследовать уголовное дело против местного жителя, подозреваемого в убийстве знакомого, сообщает СУ СКР по Республике Алтай.

Лопата.
Лопата. Фото: Открытые источники в Интернете (СС0).

По данным следствия, мужчины поссорились в октябре в садоводстве "Березовая роща". Оно находится в Горно-Алтайске. В ходе конфликта злоумышленник ударил знакомого лопатой по голове и туловищу. От полученных травм мужчина скончался.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Если обвиняемого признают виновным, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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