В алтайской колонии будут производить печенье с маком

Это мини-рулеты с различными начинками - черника, мак и творог. Оно производится только из натурального сырья. Усилители вкуса, искусственные добавки и отдушки не используются. В ближайшее время печенье "Йогофреш" пройдет проверку на соответствие качества продукции техническому регламенту таможенного союза.

Всего в кондитерском цехе исправительной колонии №3 производят более 20 видов печенья и пряников. Осужденные, трудоустроенные в кондитерском цехе, имеют санитарные книжки. Продукцию продают в магазинах исправительных учреждений края и на продовольственных ярмарках города Барнаула.