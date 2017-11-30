В алтайской колонии будут производить печенье с маком

В исправительной колонии-3 освоили производство нового вида печенья "Йогофреш", сообщает пресс-служба УФСИН.
Это мини-рулеты с различными начинками - черника, мак и творог. Оно производится только из натурального сырья. Усилители вкуса, искусственные добавки и отдушки не используются. В ближайшее время печенье "Йогофреш" пройдет проверку на соответствие качества продукции техническому регламенту таможенного союза.
Всего в кондитерском цехе исправительной колонии №3 производят более 20 видов печенья и пряников. Осужденные, трудоустроенные в кондитерском цехе, имеют санитарные книжки. Продукцию продают в магазинах исправительных учреждений края и на продовольственных ярмарках города Барнаула.
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