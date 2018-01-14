В Америке штат Гавайи по ошибке напугали реальной баллистической ракетой

"Медуза" пишет: сообщение о том, что на штат летит баллистическая ракета, жители получили в 8:07 по местному времени. Из-за этого началась паника: люди не останавливались на красный сигнал светофора, спеша попасть домой. Убежище искали в автомобильных тоннелях, подвалах и ванных комнатах. В стране отменили спортивные соревнования. О том, что тревога была ложной, жителям сообщили в 8:25.

Дэвид Айдж сообщил, что из первых уст знает, какое воздействие на жителей штата произвело ложное предупреждение. Оно принесло боль и смятение и за это губернатор приносить свои извинения. Он заверил, что делает все возможное, чтобы улучшить система оповещения Гавайи.

Издание пишет, что сообщение разослали из-за ошибки одного из сотрудников спецслужб, который во время учений случайно нажал на реальную кнопку.

Подобные учения проходят в штате регулярно после того, как президент США Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын стали обмениваться угрозами применить ядерное оружие. Как пишет New York Times, на то, чтобы достичь американских островов, у запущенной из Северной Кореи ракеты ушло бы примерно полчаса; у жителей Гавайев было бы примерно 12 минут на то, чтобы найти укрытие, уточняет "Медуза".