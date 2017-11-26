В "Артеке" проведут реконструкцию Нюрнбергского процесса

По расписанию, на реконструкцию отведут 1 час 20 минут, а потом проведут часовую дискуссию.

"Артековцы совместно с историками и правоведами смоделируют реальный фрагмент Нюрнбергского процесса, и, выступая от имени его участников, <…> зачитают архивные документы со свидетельствами нацистских военных преступлений и обвинительными актами", — говорится в пресс-релизе лагеря.

Реконструкция пройдет в рамках форума "Нюрнбергский процесс: история и современность", который организуют Академия Генеральной прокуратуры РФ (филиал Крымский юридический институт) и Всекрымский еврейский конгресс. Этот форум проводят второй год подряд.

Вместе с детьми в реконструкции примут участие специалисты по вопросам Второй Мировой войны и истории международного трибунала в Нюрнберге, представители российских органов государственной власти и зарубежных делегаций.

Недавно в России разразился скандал после выступления школьника из Нового Уренгоя в бундестаге. Старшеклассник сказал, что не все немецкие солдаты хотели воевать. Депутат заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа попросила проверить его речь на признаки оправдания нацизма.