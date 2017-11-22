В Барнауле автобус №17 вернут на прежний маршрут

В Барнауле автобус №17 с 1 декабря возвращается к привычной схеме движения, сообщает официальный сайт города.
Altapress.ru писал, что движение автобуса изменили в сентябре из-за строительства транспортной развязки на улице Малахова.
После окончания работ с 1 декабря автобус вернут на прежний маршрут:
в прямом направлении:
пл.Спартака – ул.Пушкина – пр-кт Красноармейский – пр-кт Строителей – пр-кт Ленина – ул.Матросова – ул.Юрина – ул.Малахова – ул.Сухэ-Батора –ул.50 лет СССР – ул.Георгиева – Павловский тракт – ул.Попова – ул.Балтийская – ул.Малахова – ТЦ "Волна"
в обратном направлении:
ТЦ "Волна" – ул.Малахова – ул.Балтийская – ул.Попова – Павловский тракт – ул.Георгиева – ул.50 лет СССР – ул.Сухэ-Батора – ул.Малахова – ул.Юрина – ул.Матросова – пр-кт Ленина – пр-кт Строителей – пр-кт Красноармейский – ул.Ползунова – пр-кт Социалистический – ул.Пушкина – пл.Спартака
С 25 ноября изменится график движения автобуса №9, который едет через поселок Куета в поселок Энергетик.
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