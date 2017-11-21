В Барнауле сравняли с землей незаконно построенный киоск

В Барнауле снесли киоск, построенный рядом с остановкой на пересечении улиц А. Петрова и 42-й Краснознаменной бригады, сообщает пресс-служба УФССП России по Алтайскому краю.

В Барнауле сравняли с землей киоск, построенный незаконно. Фото: Пресс-служба УФССП России по Алтайскому краю. В Барнауле сравняли с землей киоск, построенный незаконно. Фото: Пресс-служба УФССП России по Алтайскому краю. В Барнауле сравняли с землей киоск, построенный незаконно. Фото: Пресс-служба УФССП России по Алтайскому краю. В Барнауле сравняли с землей киоск, построенный незаконно. Фото: Пресс-служба УФССП России по Алтайскому краю. В Барнауле сравняли с землей киоск, построенный незаконно. Фото: Пресс-служба УФССП России по Алтайскому краю. В Барнауле сравняли с землей киоск, построенный незаконно. Фото: Пресс-служба УФССП России по Алтайскому краю. Ранее суд признал киоск самовольной постройкой. Однако владелец не исправил ситуацию. Киоск снесли за счет администрации Индустриального района. Эти деньги будет обязан заплатить владелец постройки.