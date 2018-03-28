В Барнауле эвакуировали людей из торгового центра на Павловском тракте

В Банауле эвакуировали людей из торгового центра "Лето". 28 марта 2018 года. Фото: Антон Руденко vk.com/barneos22. В Банауле эвакуировали людей из торгового центра "Лето". 28 марта 2018 года. Фото: Антон Руденко vk.com/barneos22.

Как сообщили altapress.ru в пресс-службе краевого УФСБ, около 15:00 в полицию поступило сообщение о находке бесхозной сумки. После этого было решено вывести из здания людей и проверить находку.

На месте работали сотрудники МВД, МЧС и медики.

Как оказалось, кто-то из покупателей оставил сумку с детскими вещами. Никаких взрывчатых веществ в ТЦ не обнаружено.