В Барнауле эвакуировали людей из торгового центра на Павловском тракте

28 марта в Барнауле эвакуировали посетителей и персонал торгового центра "Лето" на Павловском тракте, сообщили очевидцы в сообществе Barnaul22.
В Банауле эвакуировали людей из торгового центра "Лето". 28 марта 2018 года. Фото: Антон Руденко vk.com/barneos22.
В Банауле эвакуировали людей из торгового центра "Лето". 28 марта 2018 года. Фото: Антон Руденко vk.com/barneos22.
Как сообщили altapress.ru в пресс-службе краевого УФСБ, около 15:00 в полицию поступило сообщение о находке бесхозной сумки. После этого было решено вывести из здания людей и проверить находку.
На месте работали сотрудники МВД, МЧС и медики.
Как оказалось, кто-то из покупателей оставил сумку с детскими вещами. Никаких взрывчатых веществ в ТЦ не обнаружено.
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