В Барнауле грузовик завалился на бок из-за "ужасной дороги"

В барнаульском поселке Булыгина грузовая машина завалилась на бок. Очевидцы в сообществе Barnaul22 сообщают, что это произошло из-за "ужасного состояния дороги, буквально, на ровном месте".

В Барнауле завалился грузовик. Фото: barneos22. В Барнауле завалился грузовик. Фото: barneos22. На фото видно, что машина лежит в огромной луже.