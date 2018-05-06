В Барнауле мужчина пытался выпрыгнуть из окна

6 мая в Барнауле на шестом этаже многоэтажного дома по адресу ул. Ускова, 18 мужчина стоял на карнизе окна. К месту событий прибыла полиция, скорая и МЧС. Об этом сообщили пользователи сообществ "Инцидент Барнаул" и Barnaul22.
Мужчина на окне в Барнауле. Фото: https://vk.com/incident_brn.
Мужчина на окне в Барнауле. Фото: /vk.com/barneos22.
Мужчина на окне в Барнауле. Фото: https://vk.com/incident_brn.
Мужчина на окне в Барнауле. Фото: /vk.com/barneos22.
На вид мужчине в окне очевидцы дали лет 30-35. Через некоторое время он залез обратно квартиру. О других подробностях происшествия не известно.
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