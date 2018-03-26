В Барнауле мужчина украл у приятеля карту с пин-кодом и снял все деньги

Приятели выпивали вместе. Когда потерпевший отвлекся, знакомый незаметно украл карту. Код был написан сверху, поэтому снять деньги было легко. На карте было 30 500 рублей

Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 51-летний мужчина. Камеры видеонаблюдения с банкомата подтвердили, что снимал деньги именно он.

Полицейские возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит лишение свободы до 5 лет.