В Барнауле мужчина выпил с приятелем 10 бутылок антисептика и забил друга до смерти

В Барнауле мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, рассказала altapress.ru старший помощник прокурора Индустриального района Татьяна Клименко.
По данным следствия, обвиняемый выпил с другом 10 бутылок антисептического средства. Знакомые поссорились и злоумышленник минимум 12 раз ударил приятеля ногами по голове и туловищу. Потерпевший получил черепно-мозговую травму, множественные переломы ребер с разрывом легкого. Мужчина скончался.
После этого злоумышленник пошел в банкомет, чтобы снять деньги и продолжить пить. Мужчину задержали полицейские.
Уголовное дело направили в суд. Злоумышленнику грозит лишение свободы до 15 лет.
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