В Барнауле мужчина забил сотрудника монтажной лопаткой и вывез тело в лес

В Барнауле 57-летнего местного жителя обвиняют в убийстве, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным следствия, в конце декабря 2017 года обвиняемый был в своей автомастерской. Он нанес одному из работников не менее 15-ти ударов металлической монтажной лопаткой по голове и телу. От полученных телесных повреждений 49-летний потерпевший скончался на месте происшествия. Ранее мужчины поссорились из-за того, что работник не хотел уходить и вел себя агрессивно.
Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник положил тело в багажник и вывез в лес за мост через Обь. Через два месяца труп нашел барнаулец, который выгуливал собак.
Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.