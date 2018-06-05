В Барнауле мужчина забил сотрудника монтажной лопаткой и вывез тело в лес

По данным следствия, в конце декабря 2017 года обвиняемый был в своей автомастерской. Он нанес одному из работников не менее 15-ти ударов металлической монтажной лопаткой по голове и телу. От полученных телесных повреждений 49-летний потерпевший скончался на месте происшествия. Ранее мужчины поссорились из-за того, что работник не хотел уходить и вел себя агрессивно.

Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник положил тело в багажник и вывез в лес за мост через Обь. Через два месяца труп нашел барнаулец, который выгуливал собак.

Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.