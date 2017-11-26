В Барнауле неизвестные пытались увезти мужчину в багажнике машины

Утром 26 ноября в Барнауле на Павловском тракте злоумышленники засунули человека в багажник машины и попытались скрыться. Об этом сообщили очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
По словам очевидцев, неизвестные затолкали мужчину в багажник белого автомобиля и уехали.
В правоохранительных органах эту информацию подтвердили, и сообщили что подозреваемых задержали, пишет "Алтайская правда".
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