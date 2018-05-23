В Барнауле оборвало провода, образовалась большая пробка. Фото: Александр Романов в vk.com/barneos22. В Барнауле оборвало провода, образовалась большая пробка. Фото: altapress.ru. В Барнауле оборвало провода, образовалась большая пробка. Фото: Иван Тетерин в vk.com/barneos22. В Барнауле оборвало провода, образовалась большая пробка. Фото: Илья Бабушкин в vk.com/barneos22. В Барнауле оборвало провода, образовалась большая пробка. Фото: altapress.ru.

ЧП произошло на пересечении улиц Юрина и Cеверо-Западная. На снимках видно, что на земле лежат провода. Сотрудники ГИБДД регулируют движение. В группе "Инцидент Барнаул" очевидцы сообщают, что провода стрелой оборвал грузовик.

В МУП "Горэлектротранс" altapress.ru рассказали, что на месте уже работают специалисты. Они устраняют повреждения.

Согласно сервису "Яндекс.Пробки" на некоторых участках улицы Юрина скорость движения не превышает 5 км/ч.