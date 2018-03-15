В Барнауле обсудили, можно ли вернуть "коллективную" страховку по кредиту

История вопроса

Как уже писал altapress.ru, банки настоятельно предлагают своим заемщикам-гражданам добровольно застраховаться. При этом есть варианты.

Если заемщик заключит договор индивидуального страхования (вариант первый), тут все более-менее просто: от такой страховки можно отказаться и вернуть деньги. Это следует из указания Центрального банка РФ №3854-У, вступившего в силу в 2016 году. Сегодня заемщику на размышление дается 14 дней.

Но банки все чаще предлагают второй вариант: заемщик присоединяется к программе коллективного страхования. А договор со страховой компанией банк заключает сам. И в этом случае указание ЦБ не применяли. А банки деньги не возвращали.

Правила для всех

И вот Верховный суд РФ, рассмотрев иск представителей заемщика из Уфы, 31 октября 2017 года пришел к выводу: все договоры добровольного страхования должны отвечать указанию ЦБ.

Как следует из определения ВС, заемщик получил кредит и присоединился к программе колстрахования от потери работы, несчастных случаев и болезней. Но потом отказался от участия в программе. И потребовал вернуть деньги (35 тыс. рублей).

Банк отказался - ведь по условиям договора, страховая премия не возвращается при отказе от программы. Заемщик потребовал это сделать в суде, но и все судебные инстанции ему тоже отказали.

Однако ВС счел, что это условие в договоре ущемляет права потребителя. Правила общие, они действуют и в случае программ коллективного страхования. Верховный суд направил дело заемщика из Уфы на новое рассмотрение.

Что это значит?

Что это означает для заемщиков? Участники круглого стола ОНФ не уверены, что после этого граждане смогут, отказавшись от услуги, возвращать деньги по "коллективной страховке".

Андрей Варин, главный специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, пояснил, что окончательного решения еще нет — дело лишь направлено на пересмотр.

По его словам, нижестоящие суды руководствуются решением пленума Верховного суда РФ. Пленума ВС на эту тему еще не было. А судебная практика сложилась весьма противоречивая.

Антон Доровских

исполнительный директор "Ассоциации по защите прав заемщиков", эксперт ОНФ:

— Судьи, вынося решение, смотрят на судебную практику. Я могу только надеяться, что здравый смысл восторжествует и они будут принимать решения в пользу потребителей. Потребитель должен иметь выбор. Ознакомившись с тем, какие риски страхует данная программа, он должен быть вправе отказаться от предложенной банком программы и пойти в другую компанию, страхующую больше рисков.

Когда все изменится?

Но более светлые перспективы все же просматриваются. По словам Андрея Варина, в Госдуму уже внесен проект федерального закона, согласно которому застрахованный гражданин может вернуть деньги в любом случае — не важно, заключил ли он договор индивидуального страхования или написал заявление на подключение к "коллективной" программе.

Аналогичное указание ЦБ, касающееся договоров коллективного страхования, тоже готовится, напомнил Игорь Нестеров, исполнительный редактор портала "Ассоциации по защите прав заемщиков".

И Андрей Варин полагает: как только эти документы вступят в силу, все вопросы отпадут.