В Барнауле осталось всего семь участников Сталинградской битвы

Участники Сталинградский битвы Петр Хмель и Семен Попов сейчас активно работают в общественных организациях ветеранов. "Вносят большей вклад в патриотическое воспитание молодежи, которая благодаря подвигу наших ветеранов знает о войне только по книгам, песням и кинофильмам", - пишет пресс-центр города.

Встреча прошла в военно-историческом отделе Алтайского государственного краеведческого музея. На ней были другие ветераны Великой отечественной войны, труженики тыла и школьники.