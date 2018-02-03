В Барнауле осталось всего семь участников Сталинградской битвы

В Барнауле осталось семь участников легендарной Сталинградской битвы. С двумя из них 2 февраля встретился глава Барнаула Сергей Дугин в день 75-летия разгрома фашистских войск в той самой битве, сообщает сайт мэрии.
Участники Сталинградский битвы Петр Хмель и Семен Попов сейчас активно работают в общественных организациях ветеранов. "Вносят большей вклад в патриотическое воспитание молодежи, которая благодаря подвигу наших ветеранов знает о войне только по книгам, песням и кинофильмам", - пишет пресс-центр города.
Встреча прошла в военно-историческом отделе Алтайского государственного краеведческого музея. На ней были другие ветераны Великой отечественной войны, труженики тыла и школьники.
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