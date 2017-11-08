В Барнауле осудили капитана за падение в Обь людей с теплохода "Веранда"

Капитана-механика барнаульского речпорта осудили по уголовной статье за то, что с трапа прогулочного теплохода упали в Обь три пассажира, сообщает Следком.
Эта история произошла 8 июля. Тогда теплоход "Веранда" встал у причала барнаульского порта, и пассажиры стали сходить на берег. В какой-то момент, когда на трапе оказались двое взрослых, на руках одного из которых был двухлетний ребенок, сходня свалилась в воду.
Ранее сообщалось, что оказавшиеся в Оби пассажиры "Веранды" при падении получили ушибы. Однако теперь следователи пишут, что никто телесных повреждений не получил. Правоохранители считают, что в создавшихся условиях жизни и здоровью потерпевших угрожала реальная опасность.
Сами потерпевшие рассказывали летом, что трап представлял из себя "две половинки досок", а теплоход был закреплен на один трос.
За этот инцидент суд наказал капитана-механика барнаульского речпорта по статье 238 УК РФ за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. Как сообщила "Коммерсанту" официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова, капитана, полностью признавшего свою вину, суд оштрафовал на 8 тысяч рублей.
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