В Барнауле осудили капитана за падение в Обь людей с теплохода "Веранда"

Эта история произошла 8 июля. Тогда теплоход "Веранда" встал у причала барнаульского порта, и пассажиры стали сходить на берег. В какой-то момент, когда на трапе оказались двое взрослых, на руках одного из которых был двухлетний ребенок, сходня свалилась в воду.

Ранее сообщалось, что оказавшиеся в Оби пассажиры "Веранды" при падении получили ушибы. Однако теперь следователи пишут, что никто телесных повреждений не получил. Правоохранители считают, что в создавшихся условиях жизни и здоровью потерпевших угрожала реальная опасность.

Сами потерпевшие рассказывали летом, что трап представлял из себя "две половинки досок", а теплоход был закреплен на один трос.

За этот инцидент суд наказал капитана-механика барнаульского речпорта по статье 238 УК РФ за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. Как сообщила "Коммерсанту" официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова, капитана, полностью признавшего свою вину, суд оштрафовал на 8 тысяч рублей.