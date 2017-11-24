В Барнауле осудили мужчину, который упал в Обь на машине

По данным следствия, мужчину лишили прав на 2 года. Тем не менее, ночью в сентябре 2017 года он сел за руль. Мужчина был пьян, совершил наезд на препятствие, не справился с управлением и упал в Обь. Он смог выбраться из автомобиля и добраться до берега.

Экспертиза показала, что мужчина был пьян. Его приговорили к 140 часам обязательных работ с лишением права управления автомобилем в течение 1 года 8 месяцев.