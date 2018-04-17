В Барнауле отремонтируют краеведческий музей и пристроят к нему новый корпус

Краевые власти собираются реконструировать здание краеведческого музея в Барнауле и пристроить к нему двухэтажный корпус за 6,9 млн рублей. Край объявил конкурс по поиску подрядчика.
Краеведческий музей находится в Барнауле на Ползунова, 46. Здание построено в 1823 году и является памятником культуры федерального значения. Соответственно, проектировать его реконструкцию, а затем и проводить ее смогут только подрядчики, имеющие разрешение на работу с такими объектами.
Что планируется сделать?
1. Снести "диссонирующие" одноэтажные пристройки.
2. Построить новое двухэтажное здание во дворе, чтобы расширить площади под экспозиции до 1 тыс. кв. метров. В нем — установить лифт.
3. Организовать парковку для гостей и сотрудников на территории музея "в связи со стесненностью улицы Ползунова". Общая площадь участка — 8,1 тыс. кв. метров, то есть чуть меньше 1 гектара. Здесь же предусмотреть место для высадки пассажиров из автобуса.
4. Сохранить каменное ограждение и ворота, выходящие на улицу Ползунова.
5. Установить в историческом здании окна и двери "в соответствии с историческими аналогами". Входные двери — из натурального массива дерева, внутренние — шпонированные.
6. Отреставрировать и воссоздать штукатурный слой и архитектурные элементы.
7. Заменить все сети в связи с "их крайней изношенностью".
Каким будет музей?
- Его пропускная способность составит 240 человек в сутки, то есть 2 группы по 15 человек в течение часа.
- И в действующем, и в новом корпусе будут как хранить фонды, так и размещать экспозиции. В новом здании разместится сувенирная лавка.
- Будет открыт зал для проведения общественных мероприятий на 50 мест.
- Общая площадь музейного комплекса составит около 2 тыс. кв. метров.
- В помещениях организуют условия для свободного передвижения людей с ограниченными возможностями.
Задумали 6 лет назад
О реконструкции краеведческого музея заявляли еще в 2012 году, когда губернатор Александр Карлин подписал концепцию "Барнаул – культурная столица юга Сибири". Однако в последние годы финансирование шло на другой музейный объект — Государственный художественный музей, реставрация которого затянулась из-за проблем с подрядчиком — компанией "Стройгаз".
Источником финансирования реконструкции краеведческого музея в документах значится краевой бюджет (а рмках краевой адресной инвестпрограммы).
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