В Барнауле отремонтируют краеведческий музей и пристроят к нему новый корпус

Сегодня, 18:20.
Культура

Краевые власти собираются реконструировать здание краеведческого музея в Барнауле и пристроить к нему двухэтажный корпус за 6,9 млн рублей. Край объявил конкурс по поиску подрядчика.

Классицизм и ампир.
Классицизм и ампир. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Краеведческий музей находится в Барнауле на Ползунова, 46. Здание построено в 1823 году и является памятником культуры федерального значения. Соответственно, проектировать его реконструкцию, а затем и проводить ее смогут только подрядчики, имеющие разрешение на работу с такими объектами.

Что планируется сделать?

1. Снести "диссонирующие" одноэтажные пристройки.

2. Построить новое двухэтажное здание во дворе, чтобы расширить площади под экспозиции до 1 тыс. кв. метров. В нем — установить лифт.

3. Организовать парковку для гостей и сотрудников на территории музея "в связи со стесненностью улицы Ползунова". Общая площадь участка — 8,1 тыс. кв. метров, то есть чуть меньше 1 гектара. Здесь же предусмотреть место для высадки пассажиров из автобуса.

4. Сохранить каменное ограждение и ворота, выходящие на улицу Ползунова.

5. Установить в историческом здании окна и двери "в соответствии с историческими аналогами". Входные двери — из натурального массива дерева, внутренние — шпонированные.

6. Отреставрировать и воссоздать штукатурный слой и архитектурные элементы.

7. Заменить все сети в связи с "их крайней изношенностью".

Классицизм и ампир.
Классицизм и ампир.

Каким будет музей?

  • Его пропускная способность составит 240 человек в сутки, то есть 2 группы по 15 человек в течение часа.
  • И в действующем, и в новом корпусе будут как хранить фонды, так и размещать экспозиции. В новом здании разместится сувенирная лавка.
  • Будет открыт зал для проведения общественных мероприятий на 50 мест.
  • Общая площадь музейного комплекса составит около 2 тыс. кв. метров.
  • В помещениях организуют условия для свободного передвижения людей с ограниченными возможностями.

Задумали 6 лет назад

О реконструкции краеведческого музея заявляли еще в 2012 году, когда губернатор Александр Карлин подписал концепцию "Барнаул – культурная столица юга Сибири". Однако в последние годы финансирование шло на другой музейный объект — Государственный художественный музей, реставрация которого затянулась из-за проблем с подрядчиком — компанией "Стройгаз".

Источником финансирования реконструкции краеведческого музея в документах значится краевой бюджет (а рмках краевой адресной инвестпрограммы).

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