В Барнауле предпринимателя осудили за травму ребенка на аттракционе в торговом центре

В одном из торговых центров Октябрьского района мужчина организовал игровой комплекс "Лабиринт". Здесь установили альпинистскую стенку "скалодром" высотой 3 метра. Предприниматель знал об опасности сооружения, но не предупредил об этом посетителей.

В ноябре 2015 года 5-летний ребенок забрался на верхнюю часть альпинистской стенки и спрыгнул вниз. В результате падения мальчик получил травму позвоночника.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.