В Барнауле пройдет фестиваль "Алтайский край — территория счастливого детства"

В рамках фестиваля, Центр поддержки предпринимательства НО "Алтайский фонд МСП" организует выставку изделий и услуг выпускников образовательной программы "Мама-предприниматель". Участницы представят сувениры ручной работы, вязаные изделия, подушки, шкатулки из дерева, образцы детской мебели, а также проведут мастер-класс по изготовлению сувенира из кости косули и 30 минутный экспресс-курс для детей по английскому языку.

На площадке Алтайского фонда МСП (ул.Мало-Тобольская, 19) в 13.00 пройдет семинар по темам: "Финансовое поведение" и "Финансовое воспитание детей".

В ходе семинара будут рассмотрены следующие вопросы:

ознакомление с рациональным подходом к принятию решений и объяснение возможных ограничений для его использования;

рассмотрение наиболее распространенных систематических отклонений от рационального поведения;

понимание влияния нерациональных поведенческих стратегий на использование ресурсов;

выработка навыков смягчения негативных эффектов нерационального поведения в типичных ситуациях;

зачем учить детей обращаться с деньгами;

с какого возраста начинать финансовое воспитание;

какие психологические особенности ребенка следует учитывать в ходе финансового воспитания и др.

Для детей также будет организовано интересное занятие — настольные и деловые игры "Дети и деньги", в которые они смогут поиграть, пока родители посещают семинар по финансовой грамотности.

Для того чтобы принять участие в семинаре по финансовой грамотности, необходимо зарегистрироваться по ссылке >>

Место и время проведения фестиваля: ул. Мало-Тобольской (территория от пр. Ленина до пр. Социалистического), с 11.00 до 17.00.

Место и время проведения семинара по финансовой грамотности и деловых игр для детей: ул.Мало-Тобольская, 19, НО "Алтайский фонд МСП", 13.00 до 15.00.