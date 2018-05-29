В Барнауле пройдет фестиваль "Алтайский край — территория счастливого детства"

Сегодня, 13:05.
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1 июня, в Международный день защиты детей, на пешеходной части ул. Мало-Тобольской (территория от пр. Ленина до пр. Социалистического) пройдет фестиваль "Алтайский край — территория счастливого детства" с 11.00 до 17.00.

Фестиваль "Алтайский край — территория счастливого детства".
Фестиваль "Алтайский край — территория счастливого детства". Иллюстрация: архив НО "Алтайский фонд МСП".

В рамках фестиваля, Центр поддержки предпринимательства НО "Алтайский фонд МСП" организует выставку изделий и услуг выпускников образовательной программы "Мама-предприниматель". Участницы представят сувениры ручной работы, вязаные изделия, подушки, шкатулки из дерева, образцы детской мебели, а также проведут мастер-класс по изготовлению сувенира из кости косули и 30 минутный экспресс-курс для детей по английскому языку.

На площадке Алтайского фонда МСП (ул.Мало-Тобольская, 19) в 13.00 пройдет семинар по темам: "Финансовое поведение" и "Финансовое воспитание детей".

Ул. Мало-Тобольская.
Ул. Мало-Тобольская

В ходе семинара будут рассмотрены следующие вопросы:

  • ознакомление с рациональным подходом к принятию решений и объяснение возможных ограничений для его использования;
  • рассмотрение наиболее распространенных систематических отклонений от рационального поведения;
  • понимание влияния нерациональных поведенческих стратегий на использование ресурсов;
  • выработка навыков смягчения негативных эффектов нерационального поведения в типичных ситуациях;
  • зачем учить детей обращаться с деньгами;
  • с какого возраста начинать финансовое воспитание;
  • какие психологические особенности ребенка следует учитывать в ходе финансового воспитания и др.

Для детей также будет организовано интересное занятие — настольные и деловые игры "Дети и деньги", в которые они смогут поиграть, пока родители посещают семинар по финансовой грамотности.

Для того чтобы принять участие в семинаре по финансовой грамотности, необходимо зарегистрироваться по ссылке >>

Место и время проведения фестиваля: ул. Мало-Тобольской (территория от пр. Ленина до пр. Социалистического), с 11.00 до 17.00.

Место и время проведения семинара по финансовой грамотности и деловых игр для детей: ул.Мало-Тобольская, 19, НО "Алтайский фонд МСП", 13.00 до 15.00.

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