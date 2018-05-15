В Барнауле пройдет заключительный концерт "Музыка великих европейских соборов"

В путешествие по Вестминстерскому аббатству и Церкви св. Фомы в Лейпциге вас приглашает московская органистка, лауреат международных конкурсов Анастасия Игошина. Звучание будет дополнять видеоряд, который позволит слушателям перенестись под величественные своды, непосредственно проникнуться атмосферой тех мест, где жили и творили выдающиеся композиторы и исполнители.

В программе прозвучит музыка Л. Вьерна, Г. Перселла, К. Гиббонса, Д. Блоу, В. Алькока, Ф. Мендельсона, И.С. Баха, М. Регера.

Концерт состоится в Государственной филармонии Алтайского края 21 мая 2018 г.

Начало в 18.30.

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