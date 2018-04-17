В Барнауле пьяный мужчина палкой разбил чужой автомобиль

В Барнауле полицейские задержали мужчину, которого подозревают в умышленном повреждении чужого автомобиля, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.
В полицию обратилась женщина, которая живет в доме на улице Малахова. Она рассказала, что неизвестный повредил ее машину, которая была припаркована около дома. Вскоре полицейские задержали подозреваемого.
По предварительной информации, мужчина был пьян, когда палкой палкой разбил лобовое стекло машины. Сумма ущерба превысила 17 тысяч рублей.
Полицейские возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит лишение свободы до 2 лет.
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