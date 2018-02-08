В Барнауле следователи проведут проверку после обрушения штукатурки в школе

Напомним, внушительный кусок штукатурки, соединяющей потолочный шов, упал на парту между ученицами и засыпал их вещи. К счастью, девочки не пострадали. После того, как ученики и учитель отошли от шока, урок продолжили в соседнем кабинете.

Сейчас проводят доследственную проверку. Следователи выяснят все обстоятельства произошедшего и оценят действия лиц, ответственных за безопасность учащихся.