В Барнауле следователи проведут проверку после обрушения штукатурки в школе

Следователи проведут поверку после сообщений об обрушения штукатурки в барнаульской гимназии №5, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
Напомним, внушительный кусок штукатурки, соединяющей потолочный шов, упал на парту между ученицами и засыпал их вещи. К счастью, девочки не пострадали. После того, как ученики и учитель отошли от шока, урок продолжили в соседнем кабинете.
Сейчас проводят доследственную проверку. Следователи выяснят все обстоятельства произошедшего и оценят действия лиц, ответственных за безопасность учащихся.
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